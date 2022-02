Vento forte, nel milanese tre persone ferite per alberi caduti

MILANO – Le forti raffiche di vento hanno fatto non solo danni ma anche dei feriti nella zona del milanese: in particolare due persone sono state soccorse a Rho, in tarda mattinata dopo la caduta di un albero in prossimità di piazza delle Libertà.

Si tratta di un 64enne trasportato in ospedale con un trauma da schiacciamento all’addome e ad una gamba, e di una donna di 66 anni che avrebbe riportato un trauma alla schiena e al ginocchio. Entrambi non sarebbero in condizioni gravi.

Sempre in mattinata, è stato invece soccorso in codice rosso un 76enne a Settala, sempre nell’hinterland di Milano, che si è infortunato sempre a causa del vento durante le operazioni di potatura di un albero. L’uomo ha riportato un trauma cranico, al volto e la frattura di un piede. E’ stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele.