Quattro giornate totali di musica, sport e animazione sulla neve tra Bormio e Livigno

Presenti, in entrambe le tappe del Vertical Winter Tour, gli artisti di Radio Deejay

LIVIGNO/BORMIO – Toyota Hybrid Vertical Winter Tour arriva in Valtellina con le due soste a Livigno e a Bormio per portare 4 giornate totali di musica, sport e animazione sulla neve.

Il Villaggio Vacanze itinerante – che nelle sue versioni “Summer” e “Winter” attraversa l’Italia due volte all’anno – fermerà domenica 10 e lunedì 11 febbraio a Livigno, nella Ski Area Mottolino e sabato 23 e domenica 24 febbraio a Bormio 2000.

Da mattino a pomeriggio inoltrato l’Area Village resterà aperta per accompagnare e riempire di energia le giornate sulle piste. Ricco il palinsesto di attività distribuite lungo la giornata: giochi, quiz, coreografie di gruppo, degustazioni, momenti musicali e tante occasioni per aggiudicarsi esclusivi gadget e omaggi.

Presenti, in entrambe le tappe, gli artisti di Radio Deejay

Presenti, in entrambe le tappe, gli artisti di Radio Deejay che, dopo il successo estivo, accompagna il format Vertical Tour anche nella sua edizione invernale.

Confermato Wad a Livigno per il pomeriggio di domenica 10 febbraio a partire dalle ore 17 presso l’après-ski Kosmo, alla partenza della telecabina Mottolino, mentre la coppia di conduttori formata da Vic e Franco Russo salirà sul Palco del Vertical Village a Bormio domenica 24 febbraio.

Wad è conduttore e anima rap di Radio Deejay, ma anche blogger, autore tv e radio, nonchè una delle figure più influenti nel settore “urban” italiano e amatissimo a Livigno dove già lo scorso aprile venne accolto con grande calore dal pubblico presente in occasione di una sua performance live nella località. Già storico conduttore di “One two one two” su Radio Deejay, da questa settimana è alla guida di un nuovo programma su Deejay in diretta radio e tv in fascia serale: Say Wad.

Vic, grande appassionato di sport estremi, realizza per Deejay Tv il programma Giù In 60 Secondi ed è, attualmente, in onda su Radio Deejay con La Bomba al fianco di Luciana Littizzetto (in onda il sabato alle 9).

Il format Vertical Winter Tour

Nasce nel 2008 e negli anni si consolida (acquisendo nel 2011 un “fratello” estivo: Vertical Summer Tour): un grandioso Villaggio vacanze itinerante allestito a ridosso degli impianti sciistici e capace di portare nelle migliori località montane giornate dense di animazione, musica, sport e divertimento.

Durante le tappe a Livigno e a Bormio gli interessati avranno la possibilità di provare sulle piste innevate e attraverso gli esclusivi test drive il nuovo Rav4 Hybrid; presso l’igloo giallo Ricola, immancabile punto di ristoro, si potranno assaggiare le caramelle svizzere alle 13 erbe e le tisane, ideali per rigenerarsi e riscaldarsi! Per la parte tecnica in prova gratuita i nuovi modelli di sci della collezione 2019 Elan Ski e i prodotti Gore-Tex: giacche e guanti per avere la massima impermeabilità, traspirabilità e protezione dal vento.

Il programma

Livigno – Ski Area Mottolino, domenica 10 e lunedì 11 febbraio

9-16.30 Vertical Village, con prove gratuite materiali tecnici, test drive e animazione

Domenica 10 febbraio

9 – 16.30 Vertical Village, con prove gratuite materiali tecnici, test drive e animazione

17 Après-ski al Kosmo con Wad di Radio Deejay

Bormio – Bormio 2000, sabato 23 e domenica 24 febbraio

9.00 – 16.30 Vertical Village, con prove gratuite materiali tecnici, test drive e animazione

Domenica 24 febbraio

9.00 – 16.30 Vertical Village, con prove gratuite materiali tecnici, test drive e animazione

15.00 Animazione sul palco by Vic e Franco Russo – Radio Deejay presso vertical village