Villa d’Adda. Esercito Russo e Italiano al lavoro per sanificare l’istituto San Giuseppe

VILLA D’ADDA (BG) – Esercito Italiano ed Esercito Russo al lavoro questa mattina, venerdì, per la sanificazione dell’Istituto San Giuseppe a Villa d’Adda (BG).

Una vera e propria task force, in questo difficile momento dovuto all’emergenza sanitaria per il coronavirus, è intervenuta per la sanificazione della Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani.

“L’amministrazione comunale e tutta la cittadinanza vogliono esprimere i più sinceri ringraziamenti alla Russia, per questo gesto di vicinanza nei confronti del nostro popolo provato dalla pandemia”.