Diversi i controlli dei Carabinieri di Milano nel corso del fine settimana

A Cologno Monzese festa in casa con 17 persone, tutte sanzionate

MILANO – Nel corso del fine settimana, numerosi sono stati i controlli da parte dei Carabinieri a Milano ed in provincia, per garantire il rispetto delle normative da parte di privati cittadini e soprattutto gestori di esercizi pubblici quali bar e ristoranti.

Non sono poi mancati gli interventi per gli assembramenti e le feste private, anche a tarda notte ben oltre l’orario del coprifuoco.

Nel pomeriggio del 29 gennaio 2021, intorno alle ore 18:45 circa, ad Arese, militari della Compagnia Carabinieri di Rho, hanno proceduto ad identificare 24 giovani di cui 4 maggiorenni e 20 minorenni. In particolare a seguito di segnalazione pervenuta da privati cittadini, presso il centro commerciale “il centro”, segnalavano la presenza di un gruppo di giovani assembrati interno citato complesso privi di mascherina, arrecando disturbo agli avventori del centro commerciale. Gli stessi saranno sanzionati amministrativamente per non aver rispettato la vigente normativa volta a prevenire il contagio da covid-19.

Alle 23:30 del 30 gennaio, a Cologno Monzese, via Papa Giovanni XXXIII, militari della locale tenenza Carabinieri e personale del III Rgt Lombardia, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 NUE, sono intervenuti presso abitazione privata, sorprendendo 17 persone di età compresa tra i 23 e i 64 anni, intenti a festeggiare il compleanno della proprietaria di casa, i quali venivano tutti sanzionati per violazione normativa emergenza sanitaria covid-19.

Nel corso della serata del 30 gennaio, a Trezzano sul Naviglio, personale della locale stazione Carabinieri, è intervenuto presso un bar, ubicato in via Turati, dove cittadini, avevano segnalato violazioni delle disposizioni sanitarie volte al contenimento del contagio da covid-19. i militari nella circostanza appuravano che i titolari somministravano bevande a 3 clienti nel retro dell’esercizio commerciale. I presenti sono stati tutti identificati e saranno successivamente sanzionati per la violazioni commesse.

Sempre nella serata di ieri intorno alle ore 19:00 , a Lainate i Carabinieri della locale stazione nel transitare lungo la Piazza Dante notava la presenza di alcuni avventori intenti a consumare un aperitivo seduti in un locale ubicato nella stessa piazza. I presenti (15 in totale), sono stati tutti identificati e saranno successivamente sanzionati per la violazioni commesse.

Nel corso della nottata inoltre a Cesano Boscone, personale della locale stazione Carabinieri, è intervenuto presso abitazione privata via Don Giovanni Minzoni, dove condomini, avevano segnalato una festa. Nella circostanza veniva constatata la presenza di 7 (sette) persone, non conviventi, compreso il proprietario di casa. Tutti i partecipanti sono stati identificati e saranno successivamente sanzionati per la violazione delle disposizioni sanitarie volte al contenimento del contagio da covid-19.