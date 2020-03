Violano le prescrizioni anti infezione, cinque persone denunciate nel comasco

Cinque persone denunciate per aver violato le prescrizioni anti-virus

A Mariano Comense scoperta una palestra aperta, a Carugo fermato un uomo con una prostituta

CANTU’ – Nell’ambito delle attività predisposte dalla Compagnia di Cantù per preventive e reprimere condotte in violazione delle prescrizioni governative in vigore volte ad arginare la diffusione del Covid-19 i militari della Tenenza di Mariano Comense hanno proceduto a denunciare, nell’arco della giornata di ieri, 5 persone per inosservanza di provvedimenti dell’autorità (art. 650 cp).

L’adozione dei provvedimenti riguarda due casi. Il primo, relativo ad una palestra con sede in Mariano Comense, trovata aperta e con tre persone (il proprietario più altre due) trovate ad allenarsi. Al vaglio, da parte delle competenti autorità, anche i profili sanzionatori di natura amministrativa e riguardanti il proprietario della palestra.

Il secondo, invece, avvenuto in Carugo, via Garibaldi, dove all’interno di una autovettura erano appartati un giovane ed una donna, in procinto di consumare un rapporto sessuale a pagamento.

I comportamenti sopra riportati sono stati ritenuti dai militari operanti contrari a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di Covid-19 e pertanto si è provveduto alla denuncia delle 5 persone alla competente autorità Giudiziaria.

I provvedimenti adottati si inseriscono nella fitta rete di controlli predisposti ad hoc e che hanno portato al controllo di decine di persone per le quali si è proceduto a verificare la legittimità degli spostamenti.