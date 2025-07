Violenta rapina a bordo di un treno, fermati due giovani tunisini

SAN GIULIANO MILANESE (MI) – La Polizia di Stato ha fermato due giovani tunisini, responsabili di una violenta rapina avvenuta nella mattinata del 15 luglio a bordo di un treno regionale che stazionava nello scalo ferroviario San Giuliano Milanese.

Erano circa le 11.30 quando un gruppo di giovani ha aggredito un passeggero, un turista statunitense di 26 anni, per derubarlo della collana d’oro che portava al collo. Durante l’aggressione, la vittima è stata ferita con un’arma da taglio alla gola e alla spalla, riportando lesioni che hanno richiesto il trasporto in codice giallo dapprima presso l’ospedale di Vizzolo Predabissi e successivamente presso il reparto di terapia intensiva di San Donato. L’uomo è attualmente ricoverato ma non in pericolo di vita.

Grazie all’immediato intervento del personale della Polizia Ferroviaria e alla collaborazione con i Carabinieri e la Polizia Locale di San Giuliano Milanese, sono state acquisite e analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione. I fotogrammi hanno permesso una rapida identificazione dei presunti autori, successivamente riconosciuti dalla vittima in sede di individuazione fotografica.

Pertanto sono state immediatamente avviate le attività di ricerca dei sospetti che proseguivano fino a tarda notte, i poliziotti hanno ispezionato svariati capannoni in località San Giuliano Milanese, Melegnano e, con il supporto operativo delle volanti della Questura di Varese, i controlli si sono protratti in località Busto Arsizio, in quanto due rapinatori erano stati segnalati nei pressi della locale stazione ferroviaria, mentre salivano a bordo di un autobus urbano.

Il giorno dopo i due sono stati rintracciati e bloccati presso la stazione ferroviaria di Busto Arsizio dal personale della Polizia Ferroviaria di Gallarate e della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale. Al momento del fermo erano ancora in possesso di un coltello a serramanico e del ciondolo sottratto alla vittima. Con il supporto operativo di personale del Commissariato di P.S. di Busto Arsizio, immediatamente giunto in ausilio sul posto, i due ventunenni sono stati condotti presso il Commissariato, dove sono stati sottoposti ai rilievi dattiloscopici che ne hanno confermato l’identità. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata in concorso e associati presso la casa circondariale di Busto Arsizio.