Violento scontro sulla SS38 a Piantedo, coinvolto un camion

PIANTEDO (SO) – Brutto incidente lungo la SS38 in direzione nord, tra Piantedo e Delebio. Coinvolto un mezzo pesante che si sarebbe scontrato con un mezzo da lavoro presente sulla carreggiata. Nonostante la violenza dell’impatto l’autista del camion non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo, 44 anni, sarebbe uscito con le proprie gambe dalla cabina di guida ridotta a un ammasso di lamiere, ma è stato comunque trasportato all’ospedale di Sondrio in codice giallo (mediamente critico) per accertamenti.

Sul posto sono giunte l’ambulanza della Croce Rossa di Colico e l’automedica da Colico, presenti anche Vigili del Fuoco di Morbegno e la Polizia Stradale che dovrà accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

Disagi alla circolazione con la strada che è stata chiusa (uscita obbligatoria al Trivio di Fuentes in direzione Nord) per consentire il lavoro dei soccorsi e lo sgombero dei mezzi incidentati.