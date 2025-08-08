Violenza sessuale, sequestro di persona e rapina ai danni di due minori, 40enne in carcere

SESTO SAN GIOVANNI (MI) – Attimi di terrore per due minorenni che sono state seguite all’interno dell’appartamento da un uomo di 40 anni, italiano, pregiudicato, poi fermato dai Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni (MI) per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina.

L’intervento dei militari è avvenuto nella scorsa serata a Sesto San Giovanni, dove due minori di 16 e 15 anni, mentre stavano rientrando a casa in assenza temporanea dei genitori, sono state raggiunte nell’ascensore condominiale da uno sconosciuto che, dopo aver atteso che aprissero la porta dell’appartamento, le ha minacciate con un cacciavite bloccandole all’interno dell’abitazione.

Dietro la costante minaccia del cacciavite, le ha obbligate a subire ripetutamente atti sessuali e ad assumere alcolici. In seguito, temendo che potessero rincasare i genitori, si è allontanato dopo essersi impossessato dei loro cellulari e di alcuni oggetti preziosi.

Le immediate ricerche, attivate con l’ausilio di più pattuglie dei Carabinieri impegnate nel controllo del territorio, hanno permesso di rintracciare l’uomo che vagava in strada, e aveva ancora con sé i telefoni cellulari e gli oggetti rubati, nonché il cacciavite utilizzato e diverse fascette da elettricista.

L’uomo è stato portato in carcere, secondo le disposizioni emanate dal PM della Procura della Repubblica di Monza.