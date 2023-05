Come pulire oggetti d’argento? Consigli e suggerimenti

Diverse soluzioni per lucidare l’argenteria di casa

LECCO – La pulizia degli oggetti d’argento può essere effettuata utilizzando diversi metodi a seconda del grado di sporco e dell’opzione preferita. Ecco alcuni consigli e indicazioni per pulire al meglio gli oggetti d’argento:

Acqua calda e sapone delicato: Riempire una bacinella con acqua calda e aggiungere qualche goccia di sapone delicato o detergente per piatti. Immergere gli oggetti d’argento nella soluzione e lasciarli in ammollo per circa 5-10 minuti. Successivamente, strofinare delicatamente gli oggetti con una spazzola morbida, come una spazzola per denti a setole morbide, per rimuovere la sporcizia. Risciacquare accuratamente con acqua tiepida e asciugare con un panno morbido. Bicarbonato di sodio e alluminio: In una bacinella o in un recipiente di vetro, creare una soluzione di bicarbonato di sodio mescolando 2-3 cucchiai di bicarbonato di sodio con acqua calda. Aggiungere un pezzo di foglio di alluminio nella soluzione. Immergere gli oggetti d’argento nella soluzione e lasciarli in ammollo per alcuni minuti. L’alluminio reagirà con il solfuro di argento presente sulla superficie dell’argento e aiuterà a rimuovere la patina scura. Dopo l’ammollo, strofinare delicatamente gli oggetti con una spazzola morbida e risciacquare accuratamente. Asciugare con un panno morbido. Pasta di bicarbonato di sodio: Preparare una pasta densa mescolando bicarbonato di sodio con un po’ d’acqua. Applicare la pasta sulla superficie dell’argento con un panno morbido o una spugnetta. Strofinare delicatamente l’argento con movimenti circolari fino a rimuovere la sporcizia e la patina. Risciacquare bene con acqua tiepida e asciugare accuratamente con un panno morbido. Prodotti per la pulizia specifici per l’argento: Esistono prodotti specifici per la pulizia dell’argento disponibili sul mercato. Seguire le istruzioni del produttore per l’uso corretto. In genere, si applica il prodotto sulla superficie dell’argento, si lascia agire per un breve periodo di tempo e si strofina delicatamente con un panno morbido o una spazzola. Risciacquare bene e asciugare accuratamente.

Alcuni suggerimenti aggiuntivi:

Evitare di utilizzare materiali abrasivi come pagliette in acciaio o spazzole rigide che potrebbero graffiare l’argento.

Non lasciare gli oggetti d’argento in ammollo per troppo tempo, in particolare se contengono pietre o materiali non resistenti all’acqua.

Evitare l’uso di acqua candeggiante o cloro, poiché possono danneggiare l’argento.

Conservare gli oggetti d’argento in luoghi asciutti