Come richiedere o rifare la carta d’identità a Lecco

Carta di identità elettronica: tutte le informazioni utili

LECCO – Primo documento, rinnovo, furto, smarrimento: qualsiasi sia il motivo per fare o rifare la carta di indentità il primo passo da compiere è quello di prenotarsi sul sito del Ministero dell’Interno all’indirizzo: www.prenotazionicie.interno.gov.it cliccando sulla voce “Cittadini” e scegliendo data e ora dell’appuntamento.

Una volta preso l’appuntamento ci si dovrà recare all’ufficio Servizi Demografici del Comune di Lecco di Piazza Diaz, 1 dove verrà rilasciata la Carta d’identità elettronica in formato europeo, valida come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli che la accettano al posto del passaporto.

Caratteristiche della C.I.E.

La carta d’identità elettronica ha l’aspetto e le dimensioni di una carta di credito. È dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi elementi biometrici come fotografia e impronta digitale.

Quanto tempo vale

La validità della Carta d’identità elettronica varia a seconda dell’età del titolare:

3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni

5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni

10 anni per i maggiorenni

Tempi e modalità di rilascio

Il rilascio della Carta d’identità elettronica avviene in 7 giorni lavorativi al domicilio del cittadino o in Comune (ufficio CIE) presentando il modulo provvisorio rilasciato allo sportello carte d’identità.

CITTADINI ITALIANI

Cosa portare il giorno dell’appuntamento

• carta d’identità (o denuncia in caso di smarrimento o furto);

• una fototessera a colori su sfondo bianco e recente (massimo 6 mesi) – indicazioni su come effettuare correttamente la foto sono disponibili al seguente link – Requisiti foto;

• tessera sanitaria (Carta regionale o nazionale dei servizi);

• euro 22,50 in contanti o pagamento elettronico (euro 28,00 se il documento viene rifatto 6 mesi prima della scadenza).

Minori

Il documento di identità valido per l’espatrio per i minori viene rilasciato in presenza del minore e di entrambi i genitori muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

Se uno dei genitori non può essere presente, il documento rilasciato sarà valido per l’espatrio solo se verranno presentati all’appuntamento:

• la dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta dal genitore assente:

Scaricabile PDF

Scaricabile WORD

• la copia del documento d’identità del genitore assente.

• carta d’identità del minore;

• una fototessera del minore a colori su sfondo bianco e recente (massimo 6 mesi) – indicazioni su come effettuare correttamente la foto sono disponibili al seguente link – Requisiti foto;

• tessera sanitaria (Carta regionale o nazionale dei servizi);

• euro 22,50 da versare in contanti o pagamento elettronico (euro 28,00 se il documento viene rifatto 6 mesi prima della scadenza).

Smarrimento o furto

In caso di furto/smarrimento/distruzione della Carta d’identità occorre portare la denuncia presentata all’autorità di Pubblica Sicurezza.

In tutti i casi, per il rilascio del documento è sempre necessaria la presenza del minore.

Se il minore di anni 14 viaggia all’estero senza i genitori è necessario compilare un documento da presentare in questura con i dati dell’accompagnatore.

CITTADINI EXTRA UE



Recarsi all’Ufficio carte d’identità con:

• carta d’identità (o denuncia in caso di smarrimento, furto o deterioramento);

• passaporto;

• permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità;

• una fototessera a colori su sfondo bianco e recente (massimo 6 mesi) – indicazioni su come effettuare correttamente la foto sono disponibili al seguente link – Requisiti foto;

• tessera sanitaria (Carta regionale o nazionale dei servizi);

• euro 22,50 (euro 28,00 se il documento viene rifatto 6 mesi prima della scadenza).

Minori

Il documento di identità valido per l’espatrio per i minori viene rilasciato in presenza del minore e di un genitore munito di documento di riconoscimento in corso di validità e dei documenti indicati nella sezione “Cittadini Extra UE”.

Aire

Viene rilasciata la carta d’identità in formato cartaceo presentando:

• 2 fototessera a colori su sfondo bianco e recenti (massimo 6 mesi) – indicazioni su come effettuare correttamente la foto sono disponibili al seguente link – Requisiti foto;

• carta d’identità;

• euro 7 in contanti (o euro 12 se il rinnovo avviene 180 giorni prima della scadenza del documento).

Consenso alla donazione di organi

Al momento della richiesta della nuova Carta d’identità l’operatore, secondo le disposizioni ministeriali, richiederà ai cittadini di esprimere la volontà in merito alla donazione di organi e tessuti.

Rilascio PIN e PUK della carta d’identità

I codici PIN e PUK sono fondamentali per utilizzare la Carta di Identità Elettronica come chiave d’accesso ai servizi online di Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati.

In caso di smarrimento di uno o entrambi i codici, è possibile richiederne la ristampa recandosi in qualunque Comune o inviare fronte/retro della CIE con posta elettronica.