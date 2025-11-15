Angelo Fontana ricorda Luigi Bolis: “Marinaio e uomo d’altri tempi”

Il toccante ricordo scritto da Angelo Fontana per salutare il 101enne Luigi Bolis.

CALOLZIOCORTE – Riceviamo e pubblichiamo il ricordo di Angelo Fontana dedicato al compianto Luigi Bolis, “marinaio e uomo d’altri tempi”, come lo stesso Fontana lo definisce.

In memoria di Luigi Bolis, marinaio e uomo d’altri tempi

È venuto a mancare mercoledì 12 novembre 2025 Luigi Bolis, all’età di 101 anni. Una persona stimata e benvoluta da tutti a Rossino.

Luigi era un gran lavoratore: faceva il muratore, uno di quei mestieri che forgiano mani forti, segnate dalla fatica e dalla dedizione. Amava giocare a bocce con il nipote, a carte in famiglia e coltivare tante piccole passioni che riempivano le sue giornate.

Lo voglio ricordare in modo particolare perché ha servito come marinaio nel Battaglione San Marco, ultimo contingente chiamato alla guerra per la leva del 1924. Luigi era forse il marinaio più longevo d’Italia. Mostrava sempre con orgoglio lo stemma del Battaglione San Marco, simbolo della sua appartenenza a questa storica unità delle Forze Armate.

Il funerale si è svolto nella chiesa di San Lorenzo Martire di Rossino e la Santa Messa è stata celebrata da Don Marco Tasca. A ricordato le passioni di Luigi, sentiva la Santa Messa alla radio e le partite di calcio in modo particolare il suo Bologna. Prima della benedizione finale, Gabriele Bolis, amico di Luigi, ha suonato con la cornamusa scozzese due brani: Dolce Sentire e Amazing Grace, suscitando grande emozione e commozione tra tutti i presenti.

È stata poi letta una splendida testimonianza del nipote Luca, che ha ricordato con affetto e gratitudine il suo amato nonno.

A nome mio e della Sezione dei Marinai di Calolzio, desideriamo esprimere le più sincere condoglianze e inviare un grande abbraccio a tutta la famiglia: ai figli Renato, Giuseppe e Giovanna.

Riposa in pace, Luigi. Lode, onore e gloria a te, a imperitura memoria.

Marinaio Angelo Fontana