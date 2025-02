Andrea Frigerio (Italia Viva): “Silenzio istituzionale sulla separazione di Colico da Lecco”

COLICO – Riceviamo e pubblichiamo:

“La Provincia di Lecco celebra quest’anno i suoi 30 anni di istituzione, ma proprio in occasione di questa importante ricorrenza, sta passando quasi inosservato e nel più totale silenzio istituzionale il processo di separazione del Comune di Colico, che si sta preparando a lasciare la nostra provincia per unirsi a quella di Sondrio. A questo punto ci sorge una domanda: la Provincia di Lecco è stata consultata e coinvolta in questa decisione?

Da quanto si apprende, sembra proprio di no, e ciò risulta perlomeno singolare. Infatti, un comitato promotore si è costituito in autonomia e ha commissionato, sempre per propria iniziativa, uno studio di fattibilità all’Università Bocconi. A quanto pare, questo processo sta procedendo a passo spedito.

Riteniamo invece che su questa questione, indipendentemente dalle decisioni che gli organi competenti e i cittadini di Colico prenderanno, debba aprirsi un dibattito istituzionale. Un confronto che dovrebbe essere promosso dalla stessa Provincia di Lecco, coinvolgendo tutti i soggetti interessati: dalle associazioni di categoria ai cittadini, dalle forze politiche presenti in Consiglio agli ex presidenti che hanno guidato la Provincia prima dell’attuale presidenza di Hoffman, contribuendo a governare il territorio e a indirizzare l’evoluzione della Provincia negli ultimi trent’anni.

Senza alcuna preclusione, riteniamo però che un passaggio così significativo debba essere affrontato all’interno dei giusti canali istituzionali, affinché ogni decisione venga presa con la dovuta consapevolezza e ponderatezza”

Andrea Frigerio

Italia Viva Prov. Lecco