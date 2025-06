Cavallier lascia Lario Reti Holding, Bonaiti: “Grazie per il contributo al territorio”

Non solo ruoli istituzionali: tra Bonaiti e Cavallier, un lungo percorso condiviso a favore del servizio idrico

LECCO – Un passaggio di testimone che non avviene in silenzio, ma accompagnato da parole sentite e istituzionalmente dense. Marco Domenico Bonaiti, Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito di Lecco, ha voluto salutare pubblicamente Lelio Cavallier, uscito di recente dalla guida di Lario Reti Holding, con una lettera che è insieme bilancio e ringraziamento.

Dopo anni di collaborazione stretta e continuativa, Bonaiti riconosce in Cavallier il protagonista di una fase determinante per la gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Lecco, attraversata da importanti cambiamenti strutturali e strategici. Il testo, che pubblichiamo integralmente di seguito, è un tributo istituzionale ma anche umano, rivolto non solo all’ex Presidente ma a tutti coloro che hanno condiviso questo percorso.

Ecco le parole complete del Presidente Bonaiti.

“Nel mio ruolo, dapprima di Consigliere dell’Ufficio d’ambito e dal 2021 di Presidente dell’attuale Consiglio di amministrazione e del precedente, ho frequentato lungamente e da vicino Lelio Cavallier, Amministratore unico prima e Presidente del Cda di Lario Reti Holding poi e, a conclusione del lungo impegno condiviso, vorrei ringraziare, anche a nome di tutto il Consiglio di amministrazione, lui e gli altri Consiglieri di LRH, nonché i componenti del Comitato di indirizzo e controllo, per l’importante contributo dato al servizio idrico integrato della nostra provincia.

Succedendo nel 2015 a Vittorio Proserpio, che aveva candidato la Società alla gestione del servizio idrico integrato, Lelio Cavallier l’ha indirizzata nel primo decennio di affidamento dal 1 gennaio 2016. Sono stati anni impegnativi di ristrutturazione societaria, da holding multiservizi a gestore del servizio idrico integrato, attraverso plurime operazioni straordinarie di fusione, a partire da Idroservice, precedente affidataria del SII nell’ATO di Lecco, di cui peraltro era Amministratore prima della nomina in LRH, fino allo scorporo, tuttora in corso, del ramo comasco.

Sono stati anni di strutturazione industriale del servizio al fine di cogliere gli obiettivi sfidanti assegnati dalla regolazione nazionale e locale e dai cambiamenti in atto, a partire da quello climatico, registrando un progressivo miglioramento degli indicatori tecnici e contrattuali della gestione e della capacità di investimento in nuove infrastrutture, anche digitali.

Sono stati anni caratterizzati da congiunture macroeconomiche e decisioni strategiche, affrontate con senso di responsabilità e favorendo la convergenza istituzionale. Anche nelle relazioni con l’Ufficio d’ambito, pur nella dialettica insita nei rispettivi ruoli, ha sempre prevalso lungamente la finalità d’intenti a vantaggio dell’utenza e dell’ambiente.

Confido che la collaborazione possa continuare con il Presidente subentrante e il nuovo Consiglio di amministrazione, nonché col rinnovato Comitato di indirizzo e controllo, ai quali tutti, unitamente al Cda dell’Ufficio d’ambito, auguro di proseguire proficuamente nelle attività che restano da realizzare per lo sviluppo del territorio e a favore dei cittadini”.

Il Presidente del Cda dell’Ufficio d’ambito di Lecco

Marco Domenico Bonaiti