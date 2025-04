LECCO – “Ci ha lasciati il compagno Mario Moschetti. Sapeva coniugare competenza e rigore professionale con una mai nascosta militanza politica: prima in Rifondazione, poi in SeL e ora in Sinistra Italiana.

Una vita spesa nel lavoro pubblico in diversi Comuni del territorio fino a Lecco; quando maturò il diritto alla pensione, non esitò a continuare la sua collaborazione con l’Amministrazione Pubblica a titolo completamente gratuito proprio perché convinto del ruolo fondamentale e indispensabile del servizio pubblico e poi un impegno diretto come assessore nella prima giunta Brivio.

Ricordiamo quando assieme preparammo il programma elettorale per le elezioni amministrative del 2015, poi ci aiutò a scrivere gli emendamenti da presentare nelle varie sedute del Consiglio quando si discuteva di bilancio o del DUP, si trattava di proposte inattaccabili dal punto di vista tecnico/amministrativo, poi furono tutte bocciate dal punto di vista politico, ma questo è un altro discorso.

Negli ultimi anni il suo impegno politico si era affievolito perché molto impegnato ad assistere sua moglie Ada scomparsa anch’essa poche settimane fa.

Ciao Mario assieme alla tua competenza e alla tua militanza ci mancherà la tua ironia, le tante discussioni, a volte anche molto accese quando discutevamo di bilanci comunali e di politica, discussioni che però finivano sempre con un sorriso e con un arrivederci, purtroppo non sarà più cosi”.

Tino Magni senatore di AVS

Alberto Anghileri capogruppo AVS – Cambia Lecco

Emanuele Manzoni segretario provinciale Sinistra Italiana