Il ricordo del ‘ragno’ Corrado Zucchi nella lettera della nipote Laura

“Sei stato un uomo forte e generoso, di poche parole ma dette nei momenti più opportuni. Ti voglio un bene dell’anima”

MANDELLO – “Ciao Corrado. In questo difficile momento qualsiasi pensiero, qualsiasi parola, potrebbe sembrare triste, inutile o banale, ma non è così, perché dettata dal profondo del mio cuore.

Con tutte le persone che hanno avuto la fortuna ed il privilegio di conoscerti e con chi era presente giovedì in Chiesa del Sacro Cuore per salutarti per l’ultima volta, ma soprattutto con chiunque ti ha voluto veramente bene, vorrei semplicemente condividere il mio stato d’animo ed il sentimento speciale che ci ha sempre unito.

Anzitutto sono molto grata al mio papà, il fratello al quale eri particolarmente legato, per aver scelto te come mio padrino di Battesimo; per me è sempre stato motivo di grande orgoglio… ma tu questo lo sapevi già… con poche parole ci siamo sempre intesi alla perfezione, eravamo in sintonia come dicevi tu! Sei stato un esempio di semplicità, onestà, un uomo buono e generoso, doti non comuni e non scontate; sei stato un uomo forte, di poche parole ma sempre sincere, rassicuranti e pronunciate nei momenti più opportuni.

Avevo già i Nonni come Angeli Custodi in Paradiso, non c’era tutta questa fretta di raggiungerli, ma ormai non si può più tornare indietro… A questo punto ti chiedo di dar loro una mano a proteggere me e le persone che ti vogliono veramente bene e che ti stanno a cuore. Ti voglio un bene dell’anima. Un bacione”.

La tua figlioccia. Laura

L’ARTICOLO PRECEDENTE