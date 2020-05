Federfarma Lecco contro Arcuri: “Ci accusi di nascondere le mascherine? Per favore dimettiti”

LECCO – I farmacisti della provincia di Lecco scrivono al commissario Arcuri sulla questione mascherine.

“Caro Commissario…

Noi Farmacisti c’eravamo quando le mascherine non c’erano e le persone

avevano paura e si ammalavano…

c’eravamo a febbraio, a marzo, ad aprile…

c’eravamo quando mancava l’ossigeno…

quando non si trovavano i saturimetri…

quando la situazione era molto più grave…

ci siamo anche adesso…

Non ci siamo mai tirati indietro, anche senza protezioni.

Abbiamo fatto tutto il possibile…

Abbiamo anche lavorato da soli in farmacia…

con i Colleghi a casa per Covid…

senza orari, senza sosta…

e tu, ora, ci accusi di nascondere le mascherine?

Commissario Arcuri…

dovresti solo ringraziarci, ogni giorno…

perché anche grazie a noi il numero dei contagiati, dei malati e dei decessi

non è aumentato esponenzialmente.

Ringraziaci, scusati, e poi per favore…

dimettiti…”.

I Farmacisti della Provincia di Lecco