Galbiate, lettera aperta al Comune: “Nel parco droga, schiamazzi e nessuna risposta nonostante le segnalazioni”

L’appello è rivolto al Comune dopo anni di segnalazioni rimaste, secondo la residente, senza alcun riscontro

“Non scrivo per attaccare qualcuno, ma perché i cittadini hanno diritto almeno a una risposta”

GALBIATE – Di seguito pubblichiamo la lettera aperta inviata alla nostra redazione da Paola Campidori, residente a Galbiate, che interviene su una situazione che, secondo quanto riferisce, si protrae da tempo nell’area del parco della biblioteca comunale. Nella lettera vengono ripercorse le segnalazioni inviate alle istituzioni e viene rivolto un appello all’Amministrazione affinché affronti una problematica che, a suo giudizio, incide sulla sicurezza e sulla vivibilità del quartiere.

Lettera aperta al Comune di Galbiate

Vorrei iniziare con una premessa: credo che Galbiate abbia bisogno di spazi verdi vivi e frequentati, e che i ragazzi debbano poter stare all’aperto — anche fino a sera, magari fino alle 22:00, quando la luce lo permette. È un diritto, non una concessione. Se il Comune volesse valutare un’apertura serale regolamentata del parco della biblioteca, per dare a tutti uno spazio legittimo dove stare insieme, io sarei la prima a sostenerlo.

Ma quello che accade oggi non è questo. Ogni sera, un gruppo di persone si introduce nel parco scavalcando il muretto di confine di un’abitazione privata di via Alessandrini, senza alcun consenso dei proprietari, per consumare sostanze stupefacenti e produrre schiamazzi che si protraggono nella notte. Introdursi ripetutamente in proprietà privata scavalcandone il confine è o non è condotta penalmente rilevante?

Non tocca a me stabilirlo, ma credo tocchi a qualcuno farlo.

La settimana scorsa le urla erano tali da farmi chiamare il 112, perché non lasciavano presagire nulla di buono. Non è un episodio isolato: è ormai un appuntamento fisso, tutte le sere. E non lo dico solo io: chiunque abiti in via Alessandrini o nelle vie adiacenti al parco può confermare quanto scritto.

Come mai il Comune di Galbiate non risponde? Cito qui solo le segnalazioni di quest’anno — una PEC dettagliata il 29 giugno, un sollecito il 14 luglio — non perché siano le uniche, ma perché sono le più recenti: le prime segnalazioni sulla stessa identica situazione risalgono ad anni precedenti, e sono rimaste ugualmente senza risposta. Non un provvedimento, non un sopralluogo, non un “abbiamo ricevuto la segnalazione”. Niente. Da anni.

Rispondere a una PEC non richiede un budget né una delibera: richiede la cortesia istituzionale minima di dire “abbiamo letto”. Se non si trova nemmeno il tempo per questo, viene naturale chiedersi cosa succeda a segnalazioni più complesse, quelle che davvero richiedono impegno.

La situazione resta inaccettabile e ingestibile: un’area pubblica accanto a un edificio istituzionale, accessibile scavalcando la proprietà privata di un residente, frequentata di notte per consumare stupefacenti e disturbare un intero quartiere. Controlli più frequenti nelle ore notturne e la verifica delle recinzioni sarebbero un primo passo concreto, non un’utopia amministrativa.

Allora lo chiedo pubblicamente: dobbiamo davvero aspettare che accada qualcosa di grave prima di prendere provvedimenti?

Non scrivo questa lettera per attaccare qualcuno in particolare, ma perché credo che i cittadini abbiano diritto a un’amministrazione che almeno risponda, prima ancora che agisca — e che una comunità meriti di godersi il proprio parco in sicurezza, non di doverlo evitare dopo il tramonto. Nel frattempo, ho ritenuto necessario informare anche la Prefettura di Lecco della vicenda.

Resto a disposizione per un confronto — quello vero, non quello sulla carta.

Paola Campidori

Residente a Galbiate