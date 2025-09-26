Gaza, Magni (AVS): “Non basta una missione di assistenza, serve protezione”

Il Senatore AVS chiede al Governo più protezione per la Flottiglia e una linea chiara contro l’assedio di Gaza

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del Senatore Tino Magni (Alleanza Verdi e Sinistra), intervenuto in Aula a Palazzo Madama nella replica al Ministro della Difesa Guido Crosetto sul tema della Flottiglia per Gaza.

“Abbiamo accolto con favore la decisione di inviare una Fregata della Marina Militare, ma riteniamo che non sia sufficiente. Non basta una missione di assistenza: serve una missione di protezione. Su questo punto il ministro Crosetto non ha dato risposta, così come non ha chiarito cosa intenda fare in caso di nuovi attacchi. La Flottiglia non è sotto il controllo di nessuno, e lo dimostrano le centinaia di migliaia di persone scese in piazza. Lunedì scorso è sceso in piazza il popolo. E allora, diciamolo chiaramente: rispondete al popolo.

Gli italiani si sono ribellati di fronte alle immagini drammatiche che ogni giorno ci scorrono davanti agli occhi. Immagini che spezzano il cuore e colpiscono allo stomaco. Chiedono un intervento deciso per fermare il genocidio contro il popolo palestinese, la tutela della Flottiglia, ma soprattutto chiedono, con forza e senza esitazioni, il riconoscimento dello Stato di Palestina, senza condizioni.

Il problema non è la consegna degli aiuti: ci sono centinaia di camion bloccati ai valichi dal governo criminale di Israele, costringendo persino a paracadutare gli aiuti umanitari. La Flottiglia nasce per rompere questo assedio e portare aiuti e medicinali a Gaza. In questi mesi, l’Occidente ha giustamente imposto sanzioni alla Russia. Ma allora perché non vengono adottate sanzioni anche contro Israele? Perché l’Italia continua a inviare armi e sistemi d’arma? Perché non si mette in discussione il Memorandum di cooperazione tra Italia e Israele?

La nostra posizione, come quella della maggioranza degli italiani, non è ideologica. È una posizione umanitaria, di pace. Ci rivolgiamo al governo italiano perché sulla Flottiglia ci sono cittadini italiani, e il governo ha il dovere di garantirne l’incolumità.

La posizione della Presidente del Consiglio Meloni, invece, è irresponsabile: scarica le responsabilità anziché assumerle. E, come troppo spesso accade, preferisce aprire lo scontro politico con le opposizioni piuttosto che affrontare con serietà la questione”.

Sen. Tino Magni

Alleanza Verdi e Sinistra