“Grazie di cuore alla N. Sauro”: la lettera dei genitori di Camilla

Costanza e Mario raccontano l’esperienza vissuta dalla figlia con disabilità alla primaria di Germanedo: “Una delle pagine più belle della nostra vita”

Costanza e Mario affidano a un messaggio pubblico la loro riconoscenza verso insegnanti, educatrici e collaboratrici scolastiche che hanno sostenuto la crescita della figlia

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento che Costanza e Mario hanno voluto dedicare alla scuola primaria N. Sauro di Germanedo, a Lecco, al termine del percorso scolastico della figlia Camilla. Un messaggio di gratitudine rivolto agli insegnanti, alle educatrici e a tutto il personale scolastico che, in questi cinque anni, hanno accompagnato la bambina con professionalità, attenzione e umanità.

“Alla scuola N. Sauro di Lecco un grazie che viene dal cuore.

Vorrei dedicare queste righe a una scuola speciale e alle persone straordinarie che ne fanno parte…

Camilla, la nostra bambina con disabilità ha appena concluso il suo percorso ala scuola primaria di Germanedo N. Sauro di Lecco.

Quando, 5 anni fa ha iniziato la scuola,come ogni genitore avevo tante speranze e tante preoccupazioni. Mi chiedevo se sarebbe stata accettata, compresa, inclusa e felice. Oggi posso dire con certezza che la risposta a tutte queste domande è si.

Non solo insegnanti preparati ma persone capaci di guardare oltre le difficoltà di valorizzare ogni suo piccolo e grande traguardo. Ho trovato collaboratrici scolastiche sempre disponibili, sorrisi sinceri ..

Per questo desidero dire GRAZIE a voi insegnanti educatrici collaboratrici..a tutti voi.

Lasciamo questa scuola con un po’ (tanta) commozione, ma il cuore pieno di gratitudine, i ricordi di questi 5 anni ci accompagneranno sempre e resteranno una delle pagine piu’ belle della vita di Camilla e della nostra famiglia. Con immenso affetto e riconoscenza”.

Mamma Costanza e Papà Mario