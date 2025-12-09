“Grazie Giacomo”: la toccante lettera di papà Maurizio in ricordo del figlio

La lettera di ringraziamento di Maurizio Maggioni per il figlio Giacomo, scomparso a 24 anni

OLGIATE – “La vita è una cosa meravigliosa e va vissuta in ogni suo momento ed in ogni sua condizione”. Con queste parole Maurizio Maggioni, assessore a Olgiate Molgora, ha voluto ringraziare le tante persone che sono stati vicino a lui e alla sua famiglia in questi giorni contrassegnati dal lutto per la scomparsa del figlio Giacomo, morto a soli 24 anni.

Di seguito la lettera

Scrivo queste parole per esprimere il mio ringraziamento per Giacomo.

Innanzitutto ringrazio il Signore per il dono di Giacomo che è stato, è e sarà, la mia luce in questi anni della sua breve vita, ma intensa, e lo sarà per il futuro.

Ringrazio Padre Graziano, dei frati di Sabbioncello poi a Busto Arsizio, che ci è stato vicino e ci ha sostenuto sin dalla conoscenza delle condizioni di Giacomo, gli ha amministrato il Battesimo e, fin quando è stato in vita, ha sostenuto tutta la nostra famiglia nei primi anni di vita di Giacomo.

Ringrazio Don Emanuele che ci è stato vicino nella preghiera e nella somministrazione di alcuni sacramenti quanto Giacomo era in ospedale e ringrazio il nostro parrocco Don Giancarlo.

Ringrazio don Luca Vescovo che ha voluto essere presente al funerale di Giacomo, scaldandoci il cuore con le sue parole nell’omelia e nel ricordo dei momenti passati insieme nelle vacanze.

Ringrazio mia moglie Angela che si è presa cura di Giacomo nella maggior parte del tempo, i miei figli Matteo e Davide, fratelli e figli meravigliosi per come hanno accettato, aiutato ed affrontato le difficoltà che si proponevo nella vita quotidiana.

Ringrazio Rebecca e Maria, nuore fantastiche e meravigliose, capaci di portare un momento di conforto nel momento del bisogno.

I miei nipoti Matilde e Filippo, perché, anche se ancora piccoli, hanno saputo vedere in Giacomo uno zio speciale donandogli tanto amore ed affetto.

Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicini durante la vita di Giacomo e soprattutto in questi giorni di dolere e tristezza, l’esperienza fatta al CSE Piccoli di Robbiate ed al CDD di Merate.

Ringrazio la Dr.sa Vergani dell’Ospedale San Gerardo di Monza, primo medico che ci ha assistito durante gli ultimi mesi della gravidanza e nei primi giorni di vita di Giacomo.

Vorrei ringraziare tutti i medici e gli operatori della Nostra Famiglia di Lecco e Bosisio Parini per quanto hanno fatto nelle cure di Giacomo e nel farci capire quale importanza ha la vita, anche se la riteniamo non all’altezza della normalità.

Ringrazio i medici e gli operatori del reparto di oculistica pediatrica dell’Ospedale Niguarda per quanto hanno fatto per lui; nonché i medici dell’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Ringrazio tutti gli operatori ed i medici del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Merate, delle cure palliative pediatriche e del servizio Dama, reparti che ci hanno accompagnato in quest’ultimo anno di vita di Giacomo assistendolo in modo eccellente ed efficace.

Li ringrazio, soprattutto, perché quanto Giacomo era ricoverato non ci sentivamo in ospedale ma come se avessimo una seconda casa, circondati da professionalità, efficacia ed efficienza nonché da un grande spirito di amicizia.

Ringrazio la dottoressa e l’infermiere delle cure domiciliari per come hanno assistito Giacomo e dell’affetto che gli hanno portato.

La vita è una cosa meravigliosa e va vissuta in ogni suo momento ed in ogni sua condizione.

Grazie Giacomo

Il tuo papà Maurizio