LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Direttore,

scrivo alla Sua Redazione nella duplice veste di cittadino attento alla tutela degli animali e di osservatore, sempre più perplesso, delle singolari dinamiche amministrative che avvolgono la vicenda della storica colonia felina di via Sassi a Lecco. Una vicenda che, partita sotto l’egida della massima urgenza per salvaguardare i felini da imminenti pericoli, sta assumendo i contorni di un piccolo giallo burocratico dove le certezze latitano e le contraddizioni abbondano.

Per orientarsi in questo elegante scaricabarile istituzionale, ritengo utile ripercorrere le tappe formali delle ultime settimane:

Il 4 novembre 2026 ho depositato presso il Comune di Lecco una formale istanza di accesso agli atti per comprendere le ragioni, le perizie e le autorizzazioni alla base dello sgombero dei gatti. Contestualmente, ho scritto all’Associazione Zampamica 2010 ODV (ente gestore del gattile di Villa Guzzi) per chiedere rassicurazioni sulle condizioni di salute dei felini – per lo più anziani e abitudinari – e domandare il permesso per una breve, discreta visita;

Il 7 novembre 2026 l’Associazione, nella persona di Paola Comini, mi ha risposto con gentilezza, rassicurandomi sulle cure prestate ma alzando un cortese velo di riservatezza: «I gatti appartenenti alle colonie feline non sono visibili all’utenza, proprio al fine di tutelarne l’equilibrio, il benessere e ridurre al minimo le fonti di stress. Trattandosi di gatti appartenenti a una colonia felina del territorio, il cui trasferimento è stato disposto direttamente dal Comune di Lecco, qualsiasi richiesta di chiarimento, accesso o verifica sulla colonia deve essere indirizzata esclusivamente all’ufficio ambiente del Comune di Lecco. Restiamo a disposizione per dare seguito a indicazioni o autorizzazioni formali che dovessero pervenirci direttamente dall’ente preposto»;

L’11 novembre 2026, preso atto che per poter salutare un gatto di colonia occorre evidentemente un lasciapassare imperiale, ho prontamente inviato via PEC una richiesta formale al Sindaco e all’Ufficio Ambiente / U.D.A. per ottenere l’agognato nulla osta alla visita ma per ora tutto tace.

Ad oggi, pur concedendo all’Amministrazione il beneficio dei trenta giorni di legge prima di poter parlare tecnicamente di inadempienza, colpisce il silenzio siderale calato sulla vicenda.

Ma ancor più del silenzio a lasciare interdetti sono due evidenti cortocircuiti logici: perché mai è così arduo varcare la soglia del gattile comunale di Villa Guzzi per verificare di persona come stiano gli ex-ospiti di via Sassi. La struttura, infatti, non è un bunker segreto, ma un servizio pubblico che riceve regolarmente su appuntamento in fasce orarie ben precise. Sembra quantomeno bizzarro che, pur rispettando scrupolosamente tali orari e le regole dei volontari, la vista di questi specifici felini sia considerata un tabù.

L’intero trasloco è stato giustificato dall’urgenza indifferibile di mettere in sicurezza gli animali prima dell’avvio dei lavori in via Sassi. Eppure, come documenta inequivocabilmente l’immagine sottostante – scattata da una prospettiva liberamente visibile dalla pubblica via – nell’area retrostante dove stanziava la colonia felina non vi è alcuna presenza di cantiere né di allestimenti di cantiere, solo un cortile silenzioso e vuoto, orfano dei suoi storici abitanti.

Viene dunque da domandarsi quale sia la reale ragione di tanta fretta nell’allontanare dei gatti anziani dal loro territorio, se il pericolo annunciato non ha ancora nemmeno posizionato un ponteggio o almeno un trabatello, e, parallelamente, perché tanta ritrosia nel consentire a un cittadino di accertarsi con i propri occhi del loro benessere in una struttura che già apre le porte su appuntamento.

Colpisce la straordinaria elasticità del cronometro comunale, fulmineo e implacabile quando si tratta di organizzare uno sfratto lampo ai danni di gatti anziani in nome di un cantiere “fantasma”, ma improvvisamente lento, riflessivo e silenzioso alle legittime istanze di trasparenza.

A questo punto il dubbio diventa legittimo e amaro e viene da chiedersi se per questi gatti anziani il vero pericolo fosse rappresentato da un cantiere, che non c’è, oppure dall’eccesso di zelo di chi ha deciso di sradicarli dal loro mondo con tanta fretta, chiudendo poi a doppia mandata sia i cancelli del gattile sia quelli della trasparenza.

In attesa che il Comune trovi il tempo di rispondere alle istanze formali, confido che la Sua testata voglia nuovamente accendere un riflettore su questa vicenda perché la trasparenza amministrativa e la tutela degli animali meritano risposte concrete, non silenzi e cantieri immaginari.

Con i più cordiali saluti,

Antonio Schiripo