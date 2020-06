Il ricordo di don Angelo Cupini dell’amico scomparso don Franco Resinelli

LECCO – Riceviamo e Pubblichiamo il ricordo di don Angelo Cupini del compianto don Franco Resinelli scomparso ieri, mercoledì, all’età di 92 anni.

“Care Amiche ed Amici,

Molti di voi avrete saputo della morte di don Franco Resinelli avvenuta nella notte di ieri all’età di 92 anni. Nel primo pomeriggio di ieri sono stato a salutare la salma e a prendere congedo dal suo corpo. Domani, venerdì alle 15, si celebrerà il rito delle esequie nella parrocchia di Bellano; la salma sarà poi tumulata nel cimitero di Laorca/Lecco. Mi sento fortunato di aver camminato per tanti anni con un’amicizia reciproca bella e forte. L’ho conosciuto come assistente Acli, poi mi ha chiamato molte volte a fare delle conversazioni nella parrocchia di Paina, gli ho organizzato un itinerario interessante presso i clarettiani che condividono la vita con i Kuna nel Panama. E’ venuto varie volte alla Casa sul Pozzo invitato dai numerosi amici delle Acli per celebrare degli anniversari. Aveva uno sguardo sul futuro e sulle urgenze della vita. Sentiva forte il bisogno di preparare bene tutte le cose. Ricordo con affetto l’accoglienza che ha riservato al gruppo di Segrate in una giornata di spiritualità sul lago di Lecco. La foto che allego dice molto di lui avvolto nella casula ‘romero’ tessuta dalla Bottega del Telaio.

Grazie Franco della tua amicizia”.

Angelo