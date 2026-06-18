La Polisportiva Monte Marenzo ricorda con affetto Agnese Bertoletti

MONTE MARENZO – “La Polisportiva Monte Marenzo desidera ricordare la signora Agnese Bertoletti, di 74 anni, punto di riferimento dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, venuta a mancare il 17 giugno 2026.

Con impegno, dedizione e grande senso del volontariato, negli ultimi anni era spesso presente insieme ai suoi colleghi presso il campo sportivo di Monte Marenzo, dove seguiva e prestava servizio in occasione del memorial di calcio giovanile dedicato a Candido Cannavò e Daniele Redaelli.

Tutta la Polisportiva Monte Marenzo si unisce con affetto al dolore della famiglia ed esprime le più sentite condoglianze, stringendosi in un grande abbraccio alla figlia Barbara, ai nipoti e a tutti i parenti.

Il suo esempio di generosità e disponibilità rimarrà un prezioso ricordo per tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla”.