La Provincia saluta il Provveditore Adamo Castelnuovo: “Siamo stati una squadra”

La Provincia augura a Castelnuovo il meglio per il nuovo incarico professionale, riconoscendone passione, sensibilità e attenzione alle persone

LECCO – Con una lettera che riportiamo integralmente la Provincia di Lecco saluta e ringrazia il Provveditore Adamo Castelnuovo, che dopo quattro anni lascia l’incarico di dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale. La presidente Alessandra Hofmann e il consigliere delegato Antonio Leonardo Pasquini ne sottolineano il contributo alla realizzazione di progetti e iniziative a favore dei giovani e del territorio.

“A nome della Provincia di Lecco desideriamo esprimere un sincero ringraziamento ad Adamo Castelnuovo, che conclude il suo incarico di Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco dopo quattro anni di impegno e collaborazione al servizio del nostro territorio.

In questi anni abbiamo avuto il piacere di condividere non soltanto progetti e iniziative, ma soprattutto un modo di lavorare e di interpretare il ruolo delle istituzioni.

Siamo stati una squadra. Una squadra fatta non solo dalla parte politica, ma anche dai nostri dirigenti, dai funzionari e da tutti i collaboratori dei settori Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, che insieme all’Ufficio scolastico territoriale hanno saputo costruire relazioni solide e realizzare iniziative importanti per i nostri giovani e per l’intera comunità.

Pensiamo alla Scuola di Didattica della Fisica a Villa Monastero, a Orientalamente, ai tanti percorsi di orientamento e alle occasioni di confronto tra scuola, formazione e mondo del lavoro. Progetti diversi, uniti dalla stessa convinzione: quando le istituzioni lavorano insieme, con obiettivi condivisi, possono davvero creare nuove opportunità per il territorio.

Caro Adamo, grazie per essere stato parte della nostra squadra. Ti auguriamo il meglio per questa nuova esperienza professionale, con la certezza che porterai anche nel tuo prossimo incarico la stessa passione, sensibilità e attenzione alle persone che abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare in questi anni.”

Alessandra Hofmann, Presidente della Provincia di Lecco

Antonio Leonardo Pasquini, Consigliere provinciale delegato a Istruzione e Formazione professionale