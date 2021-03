La segnalazione di lettore: “Nonostante la zona rossa, assembramenti sul lungolago di Lecco”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Vi scrivo perché quanto visto oggi, domenica 28 Marzo, sul lungo lago di Lecco in zona rossa mi sembra veramente assurdo: nessuna distanza, gente senza mascherina, motociclisti che arrivano da fuori provincia… Insomma una situazione surreale date le circostanze. E le forze dell’ordine che passano, tirano diritto! La cosa che mi ha fatto più indignare e per la quale ho deciso di scrivervi è che per motivi di salute ho provato a recarmi nel supermercato del paese accanto per acquistare determinati alimenti che se no avrei dovuto acquistare in farmacia e sono stato fermato e “minacciato” che se non fossi tornato subito indietro mi avrebbero fatto il verbale. Invece assembrarsi la domenica sul lago è consentito!

Lettera firmata