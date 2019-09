“Lavatoio in vendita, perché non abbatterlo e liberare la strada pubblica?”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

“Ho letto del “lavatoio” di via Rossini a Maggianico messo in vendita dal Comune di Lecco, per la seconda volta. Mi pongo la domanda e la giro anche a voi:perché non abbatterlo, buttarlo giù e lasciare uno spazio libero buono anche solo per poter girare l’auto e tornare indietro senza troppa fatica?

Si tratta di uno spazio pubbico di proprietà comune proposto in vendita anche a privati, vecchio e quasi cadente, senza un bel nulla di architettonico da salvaguardare, inutilizzato e trascurato da decenni, perché “rischiare” di privatizzarlo? Per farne cosa? Perché non trasformarlo rendendolo ancora di pubblica utilità, ancora buono per tutti anche se solo per “girare” l’auto e tornare indietro?”

Donato Erba