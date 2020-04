Il messaggio di una infermiera del pronto soccorso

“Una pizza per tenerci su il morale”

LECCO – Pubblichiamo un ringraziamento che arriva direttamente dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Lecco: “Sono una infermiera del Pronto Soccorso di Lecco. Volevo pubblicamente ringraziare il condominio di via Dell’Isola, 6 che ieri sera ha fatto avere in ospedale una pizza della pizzeria da Pier per tenerci su di morale, per questi giorni di… per tutto insomma. Grazie condominio”.