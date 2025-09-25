Lettera. Appello al rispetto delle regole stradali dopo l’ennesimo incidente sulla SS36

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo

“Anche oggi (ieri per chi legge, ndr), come molti avranno potuto constatare, numerosi automobilisti sono rimasti intrappolati in lunghe code e incolonnamenti a causa dell’ennesimo incidente che ha paralizzato l’attraversamento del Monte Barro sulla SS36, specialmente nelle ore di punta

Viaggio ogni giorno su questa arteria, vitale per la viabilità tra Milano e la Valtellina, e vedo purtroppo come comportamenti indisciplinati – il mancato rispetto dei limiti di velocità e delle precedenze – coinvolgano migliaia di persone. Persone che, come tutti noi, vorrebbero tornare a casa dopo una lunga giornata, senza ritrovarsi bloccate per ore.

Basterebbe rispettare le più semplici regole del codice della strada per evitare disagi e incidenti, invece di lamentarsi poi se lo Stato decide di installare sistemi di controllo della velocità. La trasgressione delle regole può costare carissimo, come purtroppo accade ogni volta sull’attraversamento della nostra meravigliosa città, cuore del territorio manzoniano, dove incidenti significano spesso veicoli distrutti e, in casi peggiori, conseguenze ancora più gravi. Come dice il proverbio: ‘Chi va piano va sano e va lontano’.

A tutti gli automobilisti che percorrono il tratto Lecco–Monte Barro della SS36: rispettare i limiti di velocità e le regole della strada migliorerà la viabilità per tutti, rendendo più sicuro e sereno il viaggio quotidiano”.

Massimiliano Acerboni