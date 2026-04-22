Lettera. Crocione del San Martino: appello dei volontari contro i “dispetti” notturni

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un gruppo di volontari impegnati nella cura delle montagne lecchesi, che segnalano un problema legato all’illuminazione del Crocione del San Martino.

“Faccio parte di un gruppetto di appassionati che, nel tempo libero, cerca di dare una mano per mantenere splendide le nostre montagne. Tra i nostri tesori c’è il Crocione del San Martino, riportato a nuovo una decina di anni fa dall’encomiabile lavoro del GER e dell’amico Maver: un vero punto di luce che dà lustro a tutto il panorama lecchese. Purtroppo, per qualche mese, il Crocione era rimasto “al buio” a causa di un guasto ai fari. Ma grazie alla generosa donazione di un benefattore e all’energia dell’instancabile Maver, abbiamo sostituito i faretti e ora la Croce è tornata a brillare nelle nostre serate.Tutte le sere? Quasi. Pare infatti che ogni martedì o mercoledì, un “folletto birbante” si diverta a salire fin lassù per girare la luce che punta verso la città. Risultato? Noi dal basso perdiamo la “rotta” nel buio e il fascino della Croce svanisce. Abbiamo provato di tutto: abbiamo stretto le viti sperando che il folletto non avesse abbastanza forza (ma è forzuto!), abbiamo scritto un cartello (ma forse il folletto non sa leggere). Scriviamo quindi una lettera accorata sperando che qualche amico del folletto sappia leggere e possa riferirgli il messaggio: “Ehi, la luce in mezzo deve puntare verso Lecco, non verso la croce! Lasciala stare! Serve per indicare la rotta del cammino”. Confidiamo nella potenza di Lecconotizie per far arrivare questo appello a chi di dovere, sperando di non dover trovare soluzioni diverse. Rivogliamo la stella luminescente del nostro Crocione illuminato, ogni sera della settimana! Grazie di cuore per lo spazio”

Un gruppo di amici del Crocione