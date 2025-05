Lettera. “Don Giovanni, ostinato tessitore di rapporti e di silenzi”

LECCO – Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa toccante testimonianza su don Giovanni Rigamonti, figura centrale nella storia del Collegio Volta, ricordato con affetto e gratitudine da chi ha condiviso con lui anni di impegno educativo e umano, venuto a mancare all’età di 72 anni. Oggi, alle ore 15, i funerali a Verano.

Ho conosciuto don Giovanni , come insegnante e preside, dal lontano 1977,quando, prete novello giunse in Collegio Volta per seguire come vice rettore l’avvio e lo sviluppo del nascente Liceo Scientifico. Da allora siamo diventati affiatati collaboratori e soprattutto ieri e oggi amici.

Sono convinto che il silenzio, quello interiore, raccolto e vero, custodisce e alimenta le esperienze più autentiche e intense. Ciascuno di noi è, in larga parte, la storia dei tanti incontri che hanno intessuto la storia della propria vita. Nella mia “narrazione”, ma anche in quella di tanti, alunni, genitori, insegnanti, è presente, più che mai nitido e vivo, il volto di Don Giovanni, con le profondità umane alle quali esso rimanda.

Il centro e il cuore della sua persona,in particolare di sacerdote appassionato, se sono rimasti e rimangono per sempre nascosti e custoditi nell’intimità più profonda, hanno agito con forza e vigore di vita e di servizio.

A noi, tanti, è stato dato solo di cogliere ringraziando frutti ,parole sparse ed echi di ciò che nel silenzio si tiene raccolto. E’ quanto abbiamo incontrato negli anni della sua presenza fra noi, spesa con passione e infaticabile lavoro, al sevizio del collegio.

Evitando una lunga sequenza di apprezzamenti, che certamente lui non accetterebbe, voglio solo ricordare un aspetto che lo ha sempre caratterizzato come uomo e come prete :è stato un sagace e ostinato tessitore di rapporti. L’attenzione premurosa e operosa alla persona è sempre stata la cifra della sua identità e della sua azione. Di questo tanti di noi sono testimoni, che custodiscono nel segreto parole e vicinanza che hanno accompagnato stagioni, liete o tristi, della propria vita. Di don Giovanni dobbiamo soprattutto ricordare la sua vocazione di prete, la sorgente della sua quotidiana donazione.

Ho conosciuto numerosi preti.

Ho parlato con loro

Ho anche vissuto assieme.

A volte me li ripasso in mente.

Li ho visti ridere ,sorridere a volte

Quasi piangere.

Li ho visti accalorarsi sui campi del pallone

Fare il tifo con i ragazzi,

affascinanti e anche ieratici sull’altare,

con le braccia alzate l’ostia in mano,

eloquenti e dimessi nel dispensare

una Parola che non è loro.

Li ho visti entrare in aula

Con sguardo a volte serio a volte rassicurante.

Li ho osservati,là, in un angolo,

ad ascoltare con pazienza e disponibilità,

Raccogliendo segreti,

pene, gioie, speranze

di ragazzi, genitori e insegnanti.

Li ho visti…

Ma non è questo che mi affascina di loro

Amo ricordarli

Nella penombra di una chiesa, della cappella del collegio,

nella semioscurità,

stanchi, forse anche disfatti,

davanti al “loro” Signore.

Qui li ritrovo più che mai veri.

Di qui parte il filo che si dispiega nella loro giornata,

che rivela il senso di una molteplice presenza.

In questo silenzio di solitudine

Ritrovo il loro cuore.

E’ stato detto L’inferno è non amare”.

Per un prete l’inferno è

non essere più capace di pregare.

Fino a quando ci saranno preti

Che vivono la loro stanchezza, la loro solitudine

Davanti al “loro” Signore,

la speranza non sarà mai “disperata”.

Grazie don Giovanni

Prof. Gianclaudio Tagliaferri, ex preside del Collegio Volta e carissimo amico di don Giovanni Rigamont