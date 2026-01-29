Lettera. “La ringraziamo di vero cuore”: V.I.A. e la benefattrice anonima

Un gesto silenzioso rinnova il sostegno a V.I.A.

MANDELLO DEL LARIO – Riceviamo e pubblichiamo

“Come ogni Natale, anche quest’anno un’anonima benefattrice ha voluto recapitare all’associazione “V.I.A – Vita insieme autogestita” una busta con all’interno un’offerta in denaro.

Questo gesto disinteressato ma così prezioso si ripete da alcuni anni a questa parte: la signora si presenta al cancello della sede, lascia la busta e se ne va. Non riusciamo a individuarla e riconoscerla, per cui attraverso questa lettera speriamo che le giunga il nostro sincero grazie. E’ un gesto per noi importantissimo dal punto di vista pratico (che ci aiuta a pagare le spese, affitto, bollette, etc. etc. ), ma soprattutto che ci dà ulteriore entusiasmo per portare avanti le attività del sodalizio.

Per chi non ci conoscesse, l’associazione V.I.A è una realtà presente in paese dal Febbraio 2000 e ha come scopo la promozione della vita indipendente e autogestita delle persone disabili. Attorno ruotano volontari e simpatizzanti che danno una mano e che hanno nella sede di Via Manzoni 34 un punto di ritrovo e di riferimento.

Approfittiamo di queste poche righe per rilanciare l’invito ad avvicinarsi all’associazione, a conoscerci ed eventualmente a dare una mano come volontario. Tutti sono benvenuti! Nel caso, basta contattare il presidente Enzo Leos allo 0341.732483.

Se anche l’anonima benefattrice vorrà farsi riconoscere, la accoglieremo a braccia aperte e con affetto. Per il momento, la ringraziamo di vero cuore!”

Il Presidente Enzo Leos e tutti i soci e volontari dell’Associazione V.I.A.