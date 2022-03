Lettera. “Non posso fermare l’orrore della guerra, ma insegno…”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo una piccola riflessione della maestra Stefania Valsecchi accompagnata da alcune splendide fotografie che ci riportano ai colori dell’Ucraina.

“Sono solo una maestra elementare.

Non posso fermare l’orrore della guerra.

Insegno la meraviglia della Pace,

insegno ad apprezzare gesti d’Amore,

insegno la ricchezza dell’Amicizia che sa donarsi per l’Altro,

insegno la gioia del Rispetto per il dono della vita,

insegno la dolcezza materna dell’Accoglienza,

insegno il gusto per le piccole cose,

insegno quanta letizia sta nel Sorriso sia donato che ricevuto,

insegno il calore di un abbraccio forte,

insegno il valore di un piatto caldo non più scontato,

insegno la preziosità di una casa non più ovvia,

insegno com’è divertente e impagabile giocare, correre, saltare,

insegno che la mia casa è aperta a chi ha bisogno.

Insegno che, nonostante tutto, siamo nati per amare ed è infinitamente più gagliardo vivere così.

Insieme ai miei bimbi raccogliamo ciò che serve per coloro a cui hanno infranto tutto questo.

Sono solo una maestra elementare, perciò mi do da fare”.

Stefania Valsecchi, Steppina