Lettera. Teleriscaldamento: caldaia doppia con camini da 25 metri. Ma i cittadini?

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

“Leggo con preoccupazione che a Lecco verrà costruita una nuova struttura per il teleriscaldamento con camini alti 25 metri. Non voglio fare polemica, ma esprimere il mio punto di vista da cittadino.

Mi domando: possibile che chi vive nei quartieri coinvolti non venga informato o coinvolto?

Questa caldaia sarà realizzata di fronte a numerose abitazioni, e il minimo che ci si aspetta è trasparenza, ascolto e garanzie sulla sicurezza e sull’impatto ambientale.

Nella stessa città ci sono vie senza marciapiedi, senza illuminazione, con problemi di sicurezza irrisolti da anni.

Eppure si procede su opere impattanti senza confronto pubblico.

Non si tratta di essere contro il progresso, ma di pretendere partecipazione, sicurezza e rispetto per chi qui ci vive ogni giorno.

Resto basito e preoccupato”.

Massimo Coppia