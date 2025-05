Lettera. Tirocini negati: il grido d’aiuto di una psicologa in attesa da un anno

“Mi è gia stato detto che perderò l’anno scolastico oltre al costo della retta annuale se non trovo tirocinio”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una nostra lettrice, psicologa abilitata e residente nella provincia di Lecco, che ci ha scritto per denunciare le difficoltà incontrate nel trovare un ente presso cui svolgere il tirocinio obbligatorio previsto dalla scuola di specializzazione in psicoterapia. Di seguito il suo racconto.

“Sono una psicologa della provincia di Lecco e da più di un anno sono alla ricerca nella provincia di un ente che mi possa accogliere per sostenere il tirocinio previsto dalla scuola di provenienza in psicoterapia di 150 ore. Come il 90% delle scuole di psicoterapia questa ha un costo molto elevato e per sostenerla, c’è chi come me, deve lavorare durante la settimana.

Purtroppo si parla di liste d’attesa ma non è possibile conoscere le tempistiche né sapere la posizione in cui si è, ed anche se alcuni tutor all’interno delle Asst potrebbero accogliere tirocinanti la segreteria rigetta le possibilità di accedere al tirocinio dicendo che non esistono vie preferenziali.

Ho già contattato tutti gli enti possibili per poter svolgere tirocinio ed ho chiesto supporto anche all’asst di Lecco che nonostante i diversi presidi sparsi non da risposte.

Mi è gia stato detto che perderò l’anno scolastico oltre al costo della retta annuale se non trovo tirocinio.

Spero che scrivendo a voi possiate aiutarmi almeno ricevere una risposta sia per me che per chi come me si trova nella stessa situazione.

Sembra davvero assurdo che una psicologa abilitata all’ordine da diversi anni già attiva sulla rete non venga accolta per politiche interne”.

Lettera Firmata