Lettere. “Il Pronto Soccorso di Lecco funziona con efficienza, professionalità e umanità”

Un pensiero di sincera gratitudine da parte di un lettore

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Gentile redazione di Lecconotizie,

desidero condividere con voi e con i vostri lettori, se possibile, un pensiero di sincera gratitudine nei confronti del personale del Pronto Soccorso dell’ospedale di Lecco. Negli ultimi tempi si sentono spesso critiche e lamentele riguardo ai servizi sanitari, ma ho avuto occasione di sperimentare personalmente che, al contrario di quanto si dica, il Pronto Soccorso di Lecco funziona con grande efficienza, professionalità e umanità.

In particolare sabato sera, in seguito a un mio momento di difficoltà, sono stato accolto con attenzione, cortesia e competenza dai loro medici, infermieri e operatori, a tal punto che mi sembrava di essere a casa.

A loro va il mio più sentito ringraziamento e sono certo che anche altri pazienti potranno condividere la mia stessa esperienza.

Con stima e riconoscenza”.

Giovanni Villa