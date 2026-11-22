LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta ai partiti di sinistra scritta da Francesco Carroccio che si definisce “un cittadino che ha sempre votato a sinistra e spera di farlo ancora”.

“Alla sinistra italiana, ai suoi partiti e ai suoi rappresentanti.

In un momento in cui una parte sempre più ampia di cittadini si sente distante dalla politica, credo sia necessario interrogarsi su quali battaglie la sinistra debba tornare a fare proprie, senza rincorrere continuamente il consenso, ma provando a costruirlo attraverso idee, coraggio e proposte concrete.

A mio avviso, ci sono almeno tre temi che dovrebbero trovare spazio prioritario nei programmi dei partiti progressisti: il diritto a una legge sul fine vita, una maggiore giustizia previdenziale per le donne e una lotta seria e determinata all’evasione fiscale.

Il fine vita: una questione di dignità e libertà.

L’Italia ha bisogno di una legge sul fine vita che garantisca chiarezza, dignità e libertà di scelta, nel rispetto della volontà della persona e con tutte le necessarie garanzie. Non è più accettabile che su un tema così delicato si continui a procedere tra vuoti legislativi, interventi della magistratura e incertezze che ricadono sui malati, sulle famiglie e sul personale sanitario.

Affrontare questo tema non significa essere contro la vita, ma riconoscere il valore della dignità umana e del diritto di non essere lasciati soli davanti alla sofferenza.

Pensioni e donne: riconoscere una vita di lavoro, anche quello invisibile.

Il sistema pensionistico continua a penalizzare molte donne che, nel corso della loro vita, hanno dovuto conciliare lavoro, maternità, assistenza ai figli e cura dei familiari. Troppo spesso queste responsabilità si traducono in carriere discontinue, minori contributi e pensioni più basse.

Una sinistra credibile dovrebbe battersi affinché il lavoro di cura venga riconosciuto concretamente, affinché siano introdotti strumenti previdenziali più equi e affinché nessuna donna sia costretta a scegliere tra il proprio lavoro e la propria famiglia pagando questa scelta per tutta la vita, fino alla pensione.

La parità non si proclama soltanto: si costruisce anche attraverso un sistema previdenziale che non trasformi le disuguaglianze di oggi nelle povertà di domani.

Evasione fiscale: non sempre a pagare sono quelli che dovrebbero.

C’è un’altra battaglia che non può essere abbandonata o affrontata con slogan: quella contro l’evasione fiscale. In un Paese in cui lavoratori dipendenti e pensionati contribuiscono regolarmente, è inaccettabile che una parte di cittadini e imprese continui a sottrarre risorse alla collettività.

Combattere l’evasione significa recuperare risorse per la sanità pubblica, la scuola, i servizi sociali, i salari e le pensioni. Significa alleggerire il peso fiscale su chi paga già tutto e ristabilire un principio fondamentale: le tasse non sono un optional, ma il prezzo della convivenza civile e dello Stato sociale.

Servono controlli, tecnologia, volontà politica e nessuna ambiguità nel perseguire chi evade.

Non pretendo che queste tre proposte esauriscano il programma di una forza progressista. Credo però che rappresentino temi sui quali milioni di persone possano riconoscersi, indipendentemente dalle appartenenze politiche.

La sinistra ha bisogno di tornare a parlare di diritti, giustizia, uguaglianza e dignità, ma soprattutto di dimostrare di saper trasformare questi valori in scelte politiche.

Una legge sul fine vita, una previdenza più giusta per le donne e una lotta concreta all’evasione fiscale: tre battaglie che non dovrebbero dividere la sinistra, ma unirla.

È da proposte chiare, coraggiose e vicine alla vita reale delle persone che può ricominciare a costruire credibilità e fiducia.

La sinistra torni a fare la sinistra. E lo dimostri nei programmi, nelle scelte e nei fatti”.

Un cittadino che ha sempre votato a sinistra e spera di farlo ancora.

Francesco Carroccio