Moggio piange Nello: la lettera di Umberto Locatelli ricorda una vita per il paese

L’ex sindaco Umberto Locatelli ripercorre quarant’anni di amicizia, impegno pubblico e iniziative per Moggio

MOGGIO – Riceviamo e pubblichiamo una lettera carica di ricordi, riconoscenza e affetto per salutare Lonello Nello Caddeo, figura molto conosciuta e stimata a Moggio, dove per decenni ha lasciato un segno nella vita sociale, culturale e amministrativa del paese.

L’ex sindaco Umberto Locatelli ripercorre l’impegno umano e pubblico di un uomo che, tra fotografia, artigianato, sport e politica locale, ha accompagnato intere generazioni della comunità valsassinese.

Caro Nello

Sono tanti i ricordi che ci legano a te. Iniziando da quando nel 1973 sei arrivato a Moggio ed hai aperto il negozio di Fotografia insieme a Roberto Padovani :

da subito si è vista la vostra passione e la vostra empatia.

Tanto e’ che Il negozio era diventato il

punto di ritrovo di noi giovani.

Bei tempi.

in quel periodo tra l’altro ti se occupato anche dí sport.

In tanti hanno imparato a giocare a Tennis con te.

Parallelamente al mestiere di fotografo hai iniziato a lavorare e scolpire oggetti di legno ma a quel punto lo spazio si fa stretto e ti sposti a Pasturo.

Ma resti legatissimo a Moggio impegnandoti in amministrazione comunale da 1985 al 2009.

Prima come consigliere e poi assessore e quindi vicesindaco.

Sei sempre stato disponibile ed hai svolto ogni incarico con entusiasmo e con grande talento.

Tra le tante cose ricordiamo il tuo impegno nel sociale e nel turismo,i vari concorsi di letteratura e di moda, di fotografia, la proposta di organizzare la prima l’animazione turistica montana al centro sportivo di Moggio,Radio Italia etc.

Sapevi guardare avanti.

Anche se dopo il 2009 le nostre vite hanno preso direzioni diverse con poche occasioni di ritrovarci,devo dire che l’affetto e la stima sono rimasti intatti.

Grazie infinite per tutto quello che hai fatto per la comunità di Moggio.

Buon viaggio e

Rip in pace Nello

In preghiera

Umberto Locatelli

(Gia’ Sindaco di Moggio)