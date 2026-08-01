Morte di don Antonio Mazzi, il ricordo di Giacomo Ventrice: “Un incontro di quelli che lasciano il segno”

Giacomo Ventrice, volto noto dell’associazionismo meratese, ricorda don Antonio Mazzi

Il carismatico sacerdote, fondatore di Exodus, è morto venerdì a 96 anni

MERATE – Riceviamo e volentieri pubblichiamo il ricordo di Giacomo Ventrice, volto noto dell’associazionismo meratese, di don Antonio Mazzi, il fondatore di Exodus, scomparso venerdì 31 luglio all’età di 96 anni.

Con profonda commozione ricordo il caro don Antonio Mazzi, con il quale ho avuto il piacere di collaborare, qualche anno fa, durante uno degli eventi organizzati presso il nostro Castello Prinetti. Indimenticabili il suo entusiasmo, il suo carisma, il suo sguardo, la sua capacità di entrare in relazione, la sua testimonianza di fede e la sua speranza ancorata al futuro. Un incontro di quelli che lasciano il segno lungo il cammino di una vita.

Grazie don Antonio!

Giacomo Ventrice