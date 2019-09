“Occupano il posto per disabili, anche tra le mamme serve più senso civico”

Costa Masnaga. Al parco, parcheggi per disabili occupati scorrettamente da altri

La lettera di un genitore sottolinea il comportamento di alcune mamme

COSTA MASNAGA – Ci scrive un genitore che con il figlio frequenta il parco “Macholandia” di Costa Masnaga, inaugurato nel 2018 in ricordo del piccolo Mattia Riva, scomparso a soli 16 mesi dalla nascita per una rara forma di epilessia.

L’area verde, arredata con giochi adatti a tutti i bimbi (diversamente abili e normodotati), vuole essere un modello di inclusione, dove ogni bambino possa giocare insieme agli altri.

“Gentile Direttore,

le scrivo per condividere un fatto a cui sto assistendo in questi giorni che mi ha molto amareggiata.

Frequento con mio figlio il parco giochi Macholandia a Costamasnaga, un parco veramente stupendo che ha anche giochi per bimbi diversamente abili.

Proprio perchè è un parco meraviglioso per i bimbi è molto frequentato ma il parcheggio a disposizione è piccolo. In questi giorni ho così notato che diverse mamme senza disabilità fisiche e con figli senza disabilità (e quindi con auto prive di contrassegno per i disabili) parcheggiano la loro auto nei posti riservati ai portatori di disabilità.

Ho pensato quindi di scriverle (con la speranza di essere pubblicata!) perchè trovo questa cosa molto grave e spiacevole perchè:

i genitori di bimbi disabili (e contando la presenza dei giochi per bimbi in carrozzina è probabile frequentino il parco) non hanno modo di parcheggiare

i bimbi imparano che è corretto parcheggiare nei posti per i disabili e calpestare i diritti altrui

So che molti mi giudicheranno pesante per queste mie osservazioni ma non mi sono voluta girare dall’altra parte davanti a questa ingiustizia. Ho pensato a come potevo muovermi per sensibilizzare su questo tema e scrivere al suo giornale mi è sembrata una buona idea per cercare di raggiungere più persone possibile.

Giusto per precisarlo, non ho alcun interesse in merito perchè non sono disabile e nemmeno mio figlio lo è, ma sono una persona dotata di senso civico.

Grazie per l’attenzione”.

Carolina Dell’Oro