LECCO – Riceviamo e Pubblichiamo:

“Scrivo per suggerire a Linee Lecco un paio di accortezze da attuare, al fine di evitare spiacevoli episodi, come quello capitato a mia figlia di 11 anni.

Per la prima volta ieri, martedì, ha preso da sola il pullman, linea Calolziocorte – Lecco. Abbiamo guardato assieme gli orari, le ho fatto le dovute raccomandazioni e (per fortuna) le ho dato anche un vecchio cellulare da usare solo in caso di emergenza.

Ieri, chiama mia figlia, la quale premurosamente mi avvisava del suo ritardo in quanto il pullman non era ancora passato.

L’ho tranquillizzata e le ho detto di portare pazienza in quanto il bus, probabilmente, era in ritardo. In realtà quel bus non è mai passato. Solo più tardi, telefonando a Linee Lecco per avere informazioni, ho scoperto che dall’8 Marzo è in vigore l’orario delle “vacanze scolastiche” mentre l’addetto mi rimarcava che, entrando nella Home Page del sito internet di Linee Lecco, avrei dovuto accorgermi dell’avviso.

Ora, non faccio la webmaster di mestiere, ma un avviso relativo agli orari non dovrebbe comparire solo nella ‘Home Page’, ma in tutte le pagine di accesso al sito, visto che non si accede solo dalla ‘Home Page’, ma anche dalle pagine dedicate agli orari. Ed Infatti è quello che ho fatto, non trovando l’avviso e, per logica, ho considerato valido l’orario invernale.

Dopodiché, sarebbe opportuno porre degli avvisi anche alle fermate dei bus, dato che non tutti accedono alla ‘Home Page’ del sito internet di Linee Lecco; penso ad esempio alle persone anziane o a chi, per svariati motivi, si trova a controllare gli orari direttamente alla fermata del bus”.

F. L.