Perde un orecchino al supermercato ma lo ritrova grazie ad un passante: “Grazie di cuore”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

“Buongiorno, oggi (lunedì, per chi legge, ndr) ho perso un orecchino d’oro di un certo valore affettivo ma anche economico. Ho fatto solo un piccolo tragitto a piedi per andare al supermercato (Iperal) e, dopo essermi accorta di non avere l’orecchino ho percorso avanti e indietro la strada sperando di ritrovarlo per terra, ma niente. Con pochissime speranze sono tornata all’Iperal per chiedere al banco accoglienza se per caso avessero trovato il gioiello. Con grande sorpresa la ragazza mi ha riconsegnato l’orecchino, dicendomi che l’aveva lasciato lì poco prima un signore che l’aveva trovato a terra tra le corsie del supermercato. Tramite queste poche righe vorrei rivolgere un sentito ringraziamento a questo signore gentile: oggi è raro compiacersi dell’onestà e della bontà della gente. Grazie di cuore”.

Silvia M.