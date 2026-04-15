Ponte di Brivio, un lettore: “Perché non costruire un ponte prefabbricato in ferro?”

L’opinione di un lettore in merito all’ormai imminente chiusura del ponte di Brivio

BRIVIO – Riceviamo e pubblichiamo una lettera di un nostro lettore in merito agli ormai imminenti lavori di messa in sicurezza del ponte di Brivio che comporteranno la chiusura del viadotto che collega con Cisano per 15 mesi a partire dal 4 maggio.

Buongiorno alla redazione di LECCO NOTIZIE.

– 1 Caro Sindaco non sarebbe giusto invitare anche i comuni limitrofi messi in causa dalle problematiche dei pendolari che tutti i giorni percorrono questo tratto?

– 2 Perché polemiche? Quando oramai sappiamo della lunga chiusura di questo ponte.

– 3 Ma nessuno ha pensato di costruire un ponte prefabbricato in ferro come é già stato fatto ad Annone Brianza? Con tutte le aziende di carpenteria pesanti che abbiamo in zona, dobbiamo stare per più di un anno e mezzo con una strada chiusa di vitale importanza? Il rispetto per i cittadini viene sempre all’ultimo posto?

– 4 La soluzione come è stata preventivata porta a dei costi incredibili, quando con una struttura già predefinita con una carpenteria in ferro, verrebbe sicuramente a costare di meno e con delle gru appoggiare il prefabbricato in poche settimane.

Questo non lo penso solamente io che le sto scrivendo ma buona parte delle persone che ho avuto riscontro nel parlarne di questa che sicuramente sarà un odissea.

– 5 e ultimo, svegliarsi ora è una forma comune dei comuni che si prestano solo nei momenti di arrabbiature generali.