Problemi all’area camper del Bione, dopo la segnalazione la risposta del comune

LECCO – Un cittadino, il signor Simone Panzeri, aveva segnalato nei giorni scorsi alcuni problemi legati all’area sosta camper del Bione.

“L’ho trovata in condizioni oscene. Le griglie di scarico, sia quella a terra per le acque grigie, che quelle per i wc, sono sporchi: di certo non è solo colpa della poca manutenzione e questo lo capisco bene. Però la cosa che più mi sconvolge è che l’impianto idrico, che si aziona a pedale per pulire le griglie di scarico a terra, è rotto e l’acqua esce a flusso continuo. Ho segnalato la stessa cosa un anno fa ormai, sono stato rimbalzato e mi hanno chiesto di mandare una mail alla quale non ho mai ricevuto risposta. Il turismo itinerante, soprattutto in questo funesto periodo, può essere traino di rilancio, ma se la situazione è quella (considerato che comunque l’area è in posizione molto bella ma scomoda) la sconfitta è anche in questo ambito assicurata. Purtroppo nelle varie App di camperisti ho letto commenti negativi proprio per questa situazione di degrado e decoro”.

La risposta del comune

Lunedì, 1° marzo, il servizio comunale competente (manutenzioni) ha fornito la risposta al quesito inserito dal signor Panzeri sul sito comunale “Lecco Partecipa Click” dedicato alle segnalazioni dei cittadini:

“Buongiorno, le comunico che l’impianto segnalato già lo scorso anno è stato oggetto di intervento di sistemazione, intervento che, così come è successo in precedenza, è stato poi ben presto vanificato da atti vandalici. È stata quindi ordinata la nuova “colonnina” ed entro la metà/fine di marzo sarà possibile provvedere alla sua posa, sperando che non venga poi nuovamente vandalizzata. Nel frattempo l’acqua deve rimanere aperta, per dilavare quanto viene scaricato. Diversamente si dovrebbe provvedere alla chiusura temporanea del Camper service (azione che si vorrebbe evitare in quanto a servizio anche di autisti di camion, ecc.) fino al ripristino della colonnina”.