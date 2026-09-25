Un ricordo del dottor Catagni: “Volevo festeggiare con lui un percorso lungo 12 anni”

PALERMO – Riceviamo e pubblichiamo il ricordo di un paziente del dottor Maurizio Catagni, scomparso improvvisamente nella giornata di ieri.

“Un grandissimo dispiacere. Volevo festeggiare con il dottor Maurizio Catagni la fine di un percorso durato 12 anni nei quali mi ha fatto ricrescere un braccio che quasi non esisteva. Grazie per tutta la vita e per la nuova vita che mi hai dato, secondo il progetto di Dio che ha agito attraverso te. Ciao, mio grande prof.”

Nicola Costa da Palermo