Un ricordo di Miriam Cornara: “Non ti sei mai piegata a diktat politici ma hai sempre difeso i più deboli

OLGINATE – Riceviamo e pubblichiamo una lettera che ricorda, con grande stima, la figura di Miriam Cornara a poche ore dalla scomparsa , da parte di un operatore sociale che le è stata al fianco ai tempi in cui era assessore e sindaco.

“Ero un operatore sociale al tempo in cui Miriam Cornara era Sindaca di Olginate e lavoravo per il suo comune. Nei miei tanti anni di lavoro in campo educativo raramente ho incontrato politici così attenti alle problematiche sociali come lo è stata Miriam Cornara. E tutto questo non fu indolore. Molti, anche tra quelli che avrebbero dovuto essere dalla sua parte, non condividevano l’operato di Miriam: gli dicevano che spendeva troppo per i servizi sociali e in più di un’occasione si trovò contro quasi di più quelli che dovevano essere i suoi alleati, che non i suoi avversari politici.

Perché era una persona di carattere, e come tale non si sottometteva ai diktat politici o alle ragioni di Stato, ma a ciò che riteneva essere giusto a difesa delle categorie più indifese. Ed è vero nessuna amministrazione metteva in gioco un così alto numero di risorse per la prevenzione, per l’assistenza sociale, per il mondo giovanile in particolare. Infatti dopo che politicamente le fecero le scarpe, riuscirono a smantellare ciò che faticosamente lei aveva costruito prima come assessore prima e poi come sindaca nei servizi alle persone.

Personalmente in un paio di occasioni ebbi anche discussioni, furono anche discussioni decise, ma furono anche momenti in cui non veniva mai meno la stima reciproca, che ha consentito di mantenere un ottimo rapporto anche al termine del suo compito amministrativo, quando venne lasciata fuori da ogni contesto politico sul territorio Olginatese.

Ed ebbi ancora a che fare con lei quando venne distaccata come insegnante presso l’ufficio scolastico provinciale, dove ancora una volta il suo spirito battagliero la portò a difendere le ragioni dei più indifesi.

Quando ci si vedeva sembrava di rivedersi tra vecchi amici che hanno condiviso qualcosa di bello assieme, perché lei non era mai tronfia del suo passato, pareva che ciascuno avesse fatto la sua parte nei ruoli che ricopriva e questo bastasse, senza necessità di voler fare sentire l’altra persona debitrice.

Ciao cara Miriam è stato davvero un piacere conoscerti, stimarti e vedere in te ciò che pochi politici sanno fare ed essere e cioè una persona che non è al di sopra degli altri, perché non si sente tale e ciò non la fa sentire meno importante.

Ma fu proprio in questo modo che tu sei stata importante per chi ha avuto a che fare con te”

Un “tuo” operatore