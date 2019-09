Bione, Venturini (Noi per Lecco): “L’attività prosegue senza agibilità”

“ Ad oggi il Bione prosegue la sua attività senza agibilità e prevenzione incendi”

L’ex assessore punta il dito contro l’Amministrazione Brivio

LECCO – L’ex assessore Ezio Venturini (Noi per Lecco) punta il dito contro l’Amministrazione Brivio in merito alle condizioni del Centro Sportivo Bione di Lecco.

“Bione. Diciamo la verità una volta per tutte. Una cosa che ho sempre odiato è di essere preso per i fondelli. Che si tratti di assessori Nigriello o Valsecchi a cui ho mandato più volte interrogativi (Bione ed edifici pubblici), ma non hanno mai risposto o che si tratti del Sindaco della nuova linfa o della marcia in più (giustificando a 18 mesi della fine del mandato un improvviso cambio di assessori).

Il centro sportivo del Bione non ha le certificazioni di sicurezza, la commissione del febbraio 2017 lo ha certificato e fino ad agosto di quest’anno non li aveva ancora, si vero si è mosso qualcosa per avviare la procedura, ma ad oggi il Bione prosegue la sua attività senza agibilità e prevenzione incendi, cosa molto grave che avrebbe fatto chiudere qualsiasi struttura privata e fatto scattare anche qualche sanzione penale.

Non credo che sia difficile mostrare pubblicamente tutte le certificazioni, se non lo si fa è perché non le si hanno.

E poi sono da ritenere legittime le plurime proroghe date a Sportmanagement?

Inoltre, facciamo una volta per tutte chiarezza sui 710 mila euro di opere che il gestore del vecchio contratto avrebbe dovuto fare e che gli sono state invece riconosciute per le ordinarie manutenzioni cui era tenuto comunque per contratto remunerate dagli introiti per tariffe d’uso fatte pagare agli utenti.

Il nuovo appalto lo si farà per tre anni perché temono che nei prossimi tre anni potranno non avere il proponente per il project. Voglio vedere, diversamente, come risolveranno il contratto con chi vincerà la gara senza risarcire per i mancati introiti.

A questo punto rido per non piangere quando Valsecchi (Assessore dei lavori pubblici) parla di tutela della salute e sicurezza quando giustifica la chiusura del Teatro Sociale. Peccato che non dia lo stesso valore di pericolosità al centro sportivo del Bione molto più frequentato e maggiormente a rischio. Se qualcuno si facesse male o peggio (mi auguro di no) non credo che nessuna assicurazione risponderebbe a qualsiasi danno se non hai tutto a norma.

Per cui Caro Nigrello cosa stai affermando? Sai di cosa stai parlando? Perché io so cosa sto dicendo…”

Ezio Venturini – Noi per Lecco