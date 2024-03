Elezioni 2024. Lettera dei consiglieri di minoranza di Vivere Lierna

LIERNA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Apprendiamo che il sindaco uscente non sarà piu’ della partita e lanciando la candidatura della sua vice ha confermato le aspirazioni “sindacali” della vice che sono note da alcuni anni e sono negli atti e nei fatti comunali. Non per responsabilità dell’opposizione se Segretari, tecnici, dipendenti, oltre a consiglieri comunali eletti nella stessa lista (Rossi e Zucchi, ex assessore, poi sindaco e capogruppo) sono “scappati” dopo un solo anno dalle elezioni. Forse la responsabilità è da ricercare in chi ha manifestato limiti e problemi amministrativi-caratteriali. L’incapacità del sindaco uscente di pianificare e di guardare lontano, di gestire la macchina comunale, il continuo rifacimento di progetti, la riproposizione di provvedimenti fatti e rifatti, incompleti o persi per strada, ha pesantemente condizionato il funzionamento degli uffici comunali che ha costretto e costringe i cittadini al “TOTO ORARI SETTIMANALI” e ha portato il nostro bel paese indietro in tanti settori rispetto i comuni del lago. Il sindaco uscente, negando gli spazi, negando gli atti e i diritti dei consiglieri comunali, diritti ben codificati e non rilasciabili per gentile concessione, forse pensava di essere diventato il “padroncino” del comune. Abbiamo piu’ volte ribadito che non è “la persona” che abbiamo contestato bensì un certo modo becero di amministrare la cosa pubblica, un modo offensivo per l’intelligenza di un “normale” amministratore che dovrebbe essere consapevole di essere un semplice amministratore al servizio della comunità, che non deve usare le strutture comunali e i soldi dei contribuenti per tornaconto elettorale. Lierna non può e non deve essere a “gestione famigliare”. Considerata la narrazione dell’addetta ai comunicati, il sindaco uscente dovrebbe evitare di attribuirsi a sproposito i meriti e di attribuire le colpe agli altri. Il vittimismo e la mistificazione del politicante di bassa lega che necessita di un “nemico alla persona” lascia il tempo che trova anche se ben si adatta a chi ne fa uso”.

I consiglieri comunali della lista civica Vicere Lierna

Marco Mauri e Nunzio Marcelli