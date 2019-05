Festa della Repubblica, il sindaco Brivio: “Il bene comune stella polare dell’azione politica”

LECCO – Domenica 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica. Mi pare davvero che cada a pennello, guidata da una mano capace di andare oltre le fazioni e soprattutto le vittorie e le sconfitte elettorali. Qui c’è in gioco l’adesione ad una istituzione voluta dagli italiani, reduci dal periodo bellico e capaci di ritrovarsi nell’elaborare la nostra Costituzione, quella Costituzione che oggi pomeriggio, venerdì 31 maggio, alle 17 consegneremo in Piazza Garibaldi da una rappresentanza dei neodiciotenni.

Sento dire che nei programmi di ciascuna forza nazionale, quale che sia il colore della sua rappresentanza a Strasburgo, la prima questione è il lavoro. Guarda caso il primo articolo della nostra Carta. E anch’io dal mio punto di vista non posso non aderire pienamente a chi pone al centro dell’agenda il lavoro nelle sue molteplici articolazioni.

Sono convinto che temi come la sicurezza, la stessa immigrazione, lo sviluppi economico e la crescita civile passino da quella cruna che con mille e mille difficoltà ci pone davanti all’equazione “lavoro-dignità”. Se proviamo a declinare questo concetto in ciascun ambito pubblico e privato ci accorgiamo che risolto questo problema, gli altri lo seguono a cascata, ma anche lo precedono perché se non si mettono in moto meccanismi, provvedimenti, leggi, in una parola riforme ci ritroveremo schiacciati dallo spread e da parametri che sfuggono in primis ai cittadini che ne sono anche le prime vittime. Una festa utile anche per ammorbidire le tensioni e per provare a dire insieme che il bene comune è la stella polare dell’azione politica, convinto come sono che se la politica afferma il suo primato anche molti cittadini torneranno a votare. Il voto è stato democratico ovviamente, ma per certi versi incompiuto se è vero che quasi metà degli italiani sono rimasti a casa. E sì che il 26 di maggio non c’era, anche per questioni meteorologiche, la scelta tra cabina elettorale e cabina al mare!

Virginio Brivio

Sindaco di Lecco