Filippo Boscagli sindaco, Venturini: “Vedremo se nei prossimi 180 giorni sapranno risolvere le emergenze di Lecco”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Il centrodestra ha vinto con il 52%? Ne prendiamo atto e mi congratulo, naturalmente . Ma una cosa è vincere una partita elettorale, un’altra è governare una città complessa. Resto convinto che la sommatoria di sigle diverse unite solo dal “no” alla sinistra non sia la risposta ai problemi identitari della coalizione, ma oggi la realtà ci dice che la squadra guidata da Boscagli ha i numeri per amministrare.

Bene, vedremo nei prossimi 180 giorni se questa nuova giunta saprà davvero risolvere le emergenze storiche di Lecco: il traffico, la sicurezza e il decoro urbano. Io amo la mia città e non ho mai vissuto la politica come una partita di calcio o uno scontro tra tifoserie: se questa amministrazione farà il bene di Lecco, sarò il primo a riconoscerlo e a complimentarmi. A differenza di altri, non ho pregiudizi.

Come candidato del Patto per il Nord, ero consapevole che il nostro ruolo sarebbe stato di forte autonomia e vigilanza, sia in caso di vittoria di Gattinoni, sia oggi con la vittoria del centrodestra. Il nostro programma era concreto, efficiente e slegato dalle logiche dei palazzi romani; purtroppo i lecchesi hanno fatto una scelta diversa e non lo hanno recepito fino in fondo.

Questo però non cambia di un millimetro la mia natura di uomo libero. Restiamo sul territorio, vigili e attenti. Se la sicurezza verrà meno, se la viabilità collasserà o se il decoro della città verrà trascurato, la mia voce sarà la prima a farsi sentire, critica e senza sconti. Se invece lavoreranno bene, avranno il mio plauso. Io non devo dire “sissignore” a nessuno: la mia unica coalizione è quella con i cittadini di Lecco.

Ezio Venturini