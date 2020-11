Flavio Nogara (Lega): “Finiamola con questo sistema di terrorismo”

LECCO – “Finiamola con questo sistema di terrorismo. Mi risulta che nella nostra provincia siano in corso, non so se ovunque, ma in molti comuni sì, controlli a tappeto nei negozi che stanno con molta fatica sopravvivendo alle restrizioni governative. La situazione è diventata folle e con sempre più controsensi. Ma tocca ai Prefetti utilizzare il buonsenso e dare indicazioni che vadano nella direzione di sostenere le attività aperte nel rispetto delle regole sanitarie che devono impedire assembramenti e tutelare la salute dei clienti e dei lavoratori. Si chiede buonsenso perché troppo spesso le regole cambiano da provincia a provincia, dalla sensibilità di un Prefetto rispetto a un altro… se un negozio o un’attività rispettano le norme sanitarie richieste siano liberi di lavorare e di sopravvivere per loro, le proprie famiglie, i dipendenti e le famiglie degli stessi. Assurdo per esempio impedire ai clienti dei parrucchieri di andare fuori comune per ricevere un servizio alla persona che è unico, perché ogni professionista ha peculiarità uniche, non paragonabili con quelle del concorrente del comune accanto. Assurdo che comuni come Valmadrera facciano lavori al sabato ostacolando le attività che già faticano e al contrario non le favoriscono con segnaletiche per consentire maggiori parcheggi e più adeguati. Assurdo impedire le vendite di certe categorie merceologiche, come assurdo ciò che stanno vivendo bar, ristoranti, chi esercita professioni legate all’arte e allo spettacolo… I Prefetti hanno il potere per farlo, aprano gli occhi e collaborino con il tessuto sociale, economico e culturale del proprio territorio, sono il braccio del governo che voglio sperare non ci voglia tutti morti, falliti e disperati! Ma osservando ciò che sta accadendo nutro sempre maggiori dubbi… chiedo anche ai Sindaci di non osservare o subire passivamente queste indicazioni ma di far sentire la propria voce che deve farsi interprete delle richieste dei propri cittadini… e attenzione perché il Popolo ha un limite di sopportazione che sta per essere superato… il malcontento si sta trasformando in esasperazione e disperazione, continuando di questo passo la situazione rischia di diventare pericolosa e incontrollabile”.

Flavio Nogara